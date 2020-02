Fabiana Karla faz festão de Carnaval em mansão no Rio

Os bastidores dos Estúdios Globo não se fala em outra coisa: a Mansão Carioca, localizada no Alto da Boa Vista, receberá na próxima sexta-feira, o 'Bloco da Fabiana Karla'. O evento, restrito apenas para convidados, terá o tema 'Baile de Olinda'. No convite, uma exigência: todos devem comparecer fantasiados. Não foi convidado? Calma! A coluna descobriu que a lista de convites está com o promoter David Santiago.