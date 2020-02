Adriana Bombom negocia participação no 'Power Couple'

Recém-saída da RedeTV!, Adriana Bombom já tem planos para sua volta às telinhas. A ex-repórter do 'TV Fama' negocia sua participação na quinta temporada do 'Power Couple' da RecordTV junto com seu noivo, Adrien Cunha. E a emissora está bem interessada em terminar essa conversa com contrato fechado. Adriana e Adrien estão juntos há seis anos e eles chegaram a namorar na juventude. Os dois levaram mais de 20 anos separados até um reencontro por acaso em um shopping em São Paulo.