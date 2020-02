Carla Prata e Mariano, dupla com Munhoz, terminam o namoro

Carla Prata e Mariano, dupla com Munhoz, colocaram mesmo um ponto final no namoro de quase dois anos, há três semanas. A coluna soube que o motivo do término foi que a ex-bailarina do Faustão queria casar como manda o figurino e o sertanejo ainda achava cedo para um passo mais sério na relação. Ela encostou o rapaz na parede e ele pulou fora. Carla não foi no casamento de Munhoz com Rhayssa Carvalho em Campo Grande (MS), na terça-feira, dia 4 de fevereiro, e uma fã perguntou em uma rede social sobre a relação do até então casal. Ela confirmou que os dois não estão mais juntos.