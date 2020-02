Roberto Carlos vira a madrugada no cassino

Na noite de terça-feira (18), depois do show que fez no projeto 'Emoções em Alto Mar', Roberto Carlos resolveu relaxar no cassino do navio. O cantor chegou acompanhado de sua equipe de segurança por volta das 3h da manhã e comprou 200 dólares em fichas de apostas. Na primeira rodada da roleta saiu o número 00 e o Rei perdeu. Mas depois ganhou. Perdeu. Ganhou, ganhou... A coluna não sabe se o saldo foi positivo. Mas o fato é que ele passou a madrugada jogando, tomando champanhe e comendo sanduíche de queijo (o seu preferido). Quem viu, disse que ele só voltou para sua cabine no navio às 5h da manhã... Isso é que é disposição!