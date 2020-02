Veja o vídeo da saia justa entre Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini no 'Mais Você'

Saia justa na manhã de hoje no programa 'Mais Você' com o convidado Lucas Gallina, quarto eliminado do 'BBB20'. Patrícia Poeta não quis opinar sobre o comentário do brother, que chamou Babu de 'fofo' ao sair da casa, para Fabricio Battaglini. O apresentador perguntou se a colega concordava com a afirmação do agora ex-participante do reality. A apresentadora disparou: "Eu não tenho que achar nada. Eu estou aqui para fazer perguntas para ele. O público é que tem que achar alguma coisa. O meu dever é perguntar".

'Tudo bem, Patricia, você não quer se comprometer, mas as meninas aqui do estúdio acharam…", insistiu Battaglini e a substituta de Ana Maria Braga completou: “Não é, Fabrício. É porque o 'BBB' lida com a emoção do público. E eu não posso influenciar".

Aliás, assim que entrou no programa, Lucas soube por Patrícia que os internautas pediram que ele não recebesse café da manhã, por não ter dado estalecas para as compras no mercado da Xepa, atitude que deixou o brother na mira das críticas nesta semana, culminando em sua eliminação. Em tom de brincadeira, o fisioterapeuta de Santa Catarina foi recebido somente com água. Depois, o rapaz saboreou uma deliciosa refeição.