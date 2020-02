Camilla Camargo vibra ao saber da estreia do filme 'Intervenção'

Acabou o mistério. O filme 'Intervenção' ganhou uma data de estreia: 03 de setembro. O longa, do mesmo roteirista de 'Tropa de Elite', revela os bastidores das UPPs - Unidades de Polícia Pacificadora - e o conflito das políticas públicas na área de segurança, é uma das produções mais aguardadas de 2020 do cinema brasileiro e quem vibrou com a confirmação do lançamento foi Camilla Camargo. Na trama, a atriz interpreta Luiza Bastos, repórter que está acompanhando o dia a dia das UPPs e acaba lidando com os fatos diários do que acontece na relação delas com a comunidade.



'Intervenção' foi filmado na comunidade Tavares Bastos, no Catete, zona sul do Rio, e tem ainda no elenco Marcos Palmeiras, Bianca Comparato, Babu Santana, Rainer Cadete, Dandara Mariana, Zezé Motta, entre outros. O orçamento do longa foi de R$ 6,5 milhões.



Mãe de Joaquim, de sete meses, Camilla diz que já está pronta para voltar aos trabalhos e torcendo por novas produções.