João Baldasserini tem suposto vídeo íntimo vazado na web

Na noite desta terça-feira (18), um suposto vídeo íntimo do ator João Baldasserini, um dos protagonistas da novela “Salve-se Quem Puder”, caiu na internet e causou o maior rebu. Tudo por conta do Zezinho, que na verdade é um Zezão pelas imagens e acabou surpreendendo seus fãs. Procurada para comentar sobre o assunto, a assessoria do ator disse que não comenta a vida pessoal dos seus artistas. Então, tá!



Além da novela de Daniel Ortiz na Gobo, João está no ar com uma série no canal à cabo Warner Channel, o vídeo já teve seu link expirado, mas pode ser encontrado nas redes sociais.