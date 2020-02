Filha de diretor vai tentar a carreira em filme pornô

Uma das sete filhas do famoso diretor de cinema, Steven Spielberg,vai entrar para o mercado pornô. Sim, a atriz Mikaela Spielberg já até abriu uma empresa para produzir seus filmes e com ela mesmo estrelando as produções. Aos 23 anos, Sugar Star, como é conhecida no meio artístico, revelou ao jornal inglês 'The Sun' que os longas vão exibir só o seu corpo e sem a presença de outros atores contracenando nas cenas mais quentes. "Quero fazer um trabalho que me satisfaça".



Na entrevista, Mikaela também entregou que seus pais - Spielberg e a ex-atriz Kate Capshaw - apoiaram sua decisão com relação a nova carreira. "A minha principal esperança é que eu chegue a um lugar lucrativo o suficiente para não ficar presa financeiramente por coisas. E então posso realmente começar a dizer às pessoas que não há nada de errado comigo usando meu corpo de uma maneira que seja confortável para me sustentar", destacou. Ah, tá!