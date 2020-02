Tio de Lucas Lucco é preso após descumprir medida protetiva

No último dia 13, Caio Fabricio Corrêa, tio materno de primeiro grau do cantor Lucas Lucco, foi preso após descumprir uma medida protetiva que sua ex-mulher, mãe de sua filha, moveu contra ele. A ex conseguiu o recurso após receber ameaças de Caio, que acabou descumprindo a decisão da Justiça de manter o afastamento ao enviar mensagens a ela e à filha de 23 anos.



Caio foi detido pelos policiais à noite, em sua casa localizada no bairro Belvedere, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. O município é o mesmo onde Lucas Lucco nasceu e morou antes da fama. O tio do cantor foi encaminhado para a Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, localizada na Zona Rural de Patrocínio, onde segue preso até o momento.



A coluna soube que dona Júlia Corrêa, a avó materna do Lucas Lucco, está arrasada com a recente prisão do filho, principalmente pelo fato de ninguém da família ter se disponibilizado a ajudá-lo com sua soltura. A lei prevê que o descumprimento de medida protetiva está sujeito a detenção no período de três meses a dois anos.



A coluna procurou a assessoria de Lucas Lucco, que até o fechamento desta matéria não havia se manifestado sobre o assunto.