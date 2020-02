Alheia às polêmicas, atual mulher de Hulk vai com a sogra a salão colocar aplique nos cabelos

Camila Ângelo, atual mulher de Hulk que é sobrinha da ex-mulher do jogador, esteve na última terça-feira no luxuoso salão Rom Concept, em São Paulo. Alheia às recentes polêmicas envolvendo seu casamento com o craque e o rompimento com sua família por conta do novo relacionamento, ela esteve por lá colocando um aplique nos cabelos. Maria do Socorro, mãe do Hulk, acompanhava a atual nora.

Camila Ângelo esteve no salão mais caro de São Paulo para colocar aplique - Foto: Fábia Oliveira