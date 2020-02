Elenco da segunda fase de 'Nos Tempos do Imperador' ainda não tem contrato com a Globo

Você acha que a crise só acontece com você, caro leitor? Na nova novela das 18h, 'Nos Tempos do Imperador', o elenco da segunda fase da trama não pode ser contratado da TV Globo nem quando a novela estrear. Isso incluiu as princesas da novela. Até os nomes na abertura só começam a aparecer depois. Tá difícil pra todo mundo...