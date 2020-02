Filho de Pyong Lee já tem mais de 600 mil seguidores no Instagram

Com quatro dias de vida, Jake, filho de Pyong Lee, já tem um perfil no Instagram e o bebê tem mais seguidores que muitos famosos: 620 mil seguidores até o meio da tarde de hoje. A mamãe Sammy foi quem criou a página para registrar os primeiros dias da criança, que ainda não recebeu a visita do pai, confinado há um pouco mais um mês por conta do 'BBB20'.

Jake nasceu de parto normal e Sammy contou a novidade: "Ele é lindo, cabeludo e saudável. Né, filho? Está mamando", disse ela, ainda no quarto da maternidade no próprio domingo, dia 16.

Dentro da casa do reality, o hipnólogo pressentiu o nascimento do filho. "Só não sei que dia [ele nasceu]. A continuação do sonho foi muito rápida, mas o momento que eu peguei no colo senti algo que nunca tinha sentido", acrescentou o BBB. "Eu senti o peso dele no colo. Eu vi ele, mas não lembro 100% do rosto. Lembro da vontade de passar 24 horas com ele. Não queria deixar ninguém chegar perto e nem deixar ele longe", disse para a sister Rafa Kalimann.