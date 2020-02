'Um frio gostoso', diz Raíssa Oliveira sobre mais um ano à frente da bateria da Beija-Flor

07/02/2016. Desfile do G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis, pelo grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste domingo (7). Foto - Alexandre Brum / Agência O Dia

Alexandre Brum / Agência O Dia