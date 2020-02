Carol Macedo comemora dez anos de carreira e vibra com o sucesso de Inês de 'Éramos Seis'

O sucesso de Inês na novela 'Éramos Seis' tem sido uma das maiores alegrias de Carol Macedo. Prestes a completar dez anos de carreira, a atriz falou sobre as surpresas, que vão acontecer nos próximos capítulos envolvendo sua personagem., que ela só elogios. "'A Inês é uma jovem que se encaixaria bem nos dias atuais. Empoderada, fez faculdade, ganha seu dinheiro, é uma mulher determinada. Gosto muito dela".



Nos próximos capítulos da trama das 18h na Globo, ambientada nos anos 30, ela acabará se envolvendo com Alfredo (Nicolas Prates), irmão do seu namorado Carlos (Danilo Mesquita) que acabou de ter uma morte trágica. "Desde a infância o Alfredo mexe com ela. Diria que é a paixão, que claro, vem a ser muito diferente do amor que ela sente pelo Carlos. Sabemos que em um momento de fragilidade tudo pode acontecer", sugere Carol Macedo.



Carol é paulista e estreou na TV em 'Passione', onde fazia a Kelly, uma menina que era explorada pela avó e obrigada a se prostituir. O trabalho lhe rendeu indicação como Atriz Mirim Revelação no Melhores do Ano, do 'Domingão do Faustão', e também em outros prêmios como Atriz Revelação do mesmo ano. Seus últimos trabalhos foram 'Malhação' e 'O Tempo Não Para'.