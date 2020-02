Tato, vocalista da banda Falamansa, apresenta o filho caçula Zion

Pai pela terceira vez, Tato, vocalista da banda Falamansa, fez questão de registrar os primeiros dias de vida do filho Zion. O menino chegou ao mundo no dia 27 de dezembro. "Parece que foi ontem que eu ainda era só um filho, sem filhos! Primeiro, veio Ravi, logo na sequência, o Gael. Depois disso, todos os medos e dúvidas deram lugar à segurança e autoconfiança! Mas não! Zion chegou e abalou as minhas estruturas emocionais! Chorei bastante. Talvez porque a maturidade me trouxe mais consciência do valor da vida e do milagre, que é um nascimento!", comenta o cantor, que ao lado da mulher, Luciana Gasperazzo, e dos filhos mais velhos, respectivamente de 9 e 7 anos, posou para as lentes da fotógrafa Shalimar Winkler em sua casa em São Paulo.