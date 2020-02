Filhos de Hulk vão jogar na categoria de base do Palmeiras

Todo mundo viu Hulk ao lado de sua atual mulher, Camila Ângelo, e dos filhos Ian, Thiago e Alice, assistindo ao jogo do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, neste fim de semana. Mas a ida do jogador ao estádio não tem a ver somente com a conversa dele com o clube, que recentemente cogitava trazê-lo para jogar no Brasil novamente. Ian e Thiago, respectivamente de 10 e 8 anos, vão começar a jogar pelo Palmeiras em uma das categorias de base do clube. Os dois devem começar no time tão logo.