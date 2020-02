Stanley Gusman, o 'gente boa dos mineiros', vira prioridade na publicidade

Personalidade requisitada pelo mercado publicitário, Stanley Gusman, de 49 anos, conseguiu estender ao programa jornalístico 'Alterosa Alerta, exibido pela afiliada do SBT, o seu apelo comercial. Com isso, a TV Alterosa passa a rever normas bem rígidas em relação ao envolvimento em campanhas publicitárias. O advogado começou na TV comentando notícias policiais na edição mineira do 'Brasil Urgente', em 2014. No ano seguinte trocou a Band pelo SBT/Alterosa.

O apresentador inovou e virou um dos maiores nomes da comunicação regional por ser o único a prezar pelo ser humano, pela simplicidade e por recusar por completo a pasteurização das opiniões e as bajulações, tanto que recusa entrar na política, praxe no ramo dos apresentadores locais. Stanley gosta de apostar nas provocações que seu programa faz diariamente sendo a voz do povo.

Além disso, o mercado publicitário abraçou Stanley, o que levou alguns veículos de mídia e propaganda a apelida-lo de 'Rei do Merchan'. Em Minas são quase oito merchandising por programa que é exibido na hora do almoço dos mineiros, que vai ao ar de segunda à sexta, ao 12h30.