'Big Brother' diminui o preço das mercadorias após campanha na internet

Parece que a campanha da internet de que fome não é entretenimento, a direção do 'Big Brother' resolveu diminuir os preços do mercado. Na tarde desta quinta-feira, o grupo VIP e o grupo da xepa fizeram suas compras. Pyong e a líder Rafa ficaram espantados com os novos valores das mercadorias: a melancia, que custava 200 estalecas estava por 79. O iogurte custava 15 estalecas e nuggets 13 estalecas, assim como lombo suíno e carne moída. Até filé mignon entrou no carrinho VIP. Eles tinham 5.530 estalecas. "Nossa, tá muito barato", repetia Pyong.

Bianca e Vitão fizeram as compras da xepa e também gostaram do preço: arroz, feijão, limão, rabada, goiabada, lentilha, cinco latas de leite em pó e banana da terra foram alguns dos itens escolhidos. "Zeramos o leite em pó e a rapadura", comemorou Bianca ao voltar das compras.

Recentemente, Thelma chorou de fome e comoveu a internet. Os internautas começaram a bombardear o programa, dizendo que fome não é entretenimento. Pelo jeito, deu certo.