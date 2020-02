'Perdi o chão', lembra Valéria Valenssa sobre a demissão da Globo

No episódio mais recente do seu canal na internet, Valéria Valenssa abriu o coração ao falar de sua demissão da Globo, depois de 15 anos como a estrela principal da vinheta de Carnaval da emissora. Globeleza de 1990 a 2005, ela conta que foi chamada para uma reunião e durante a conversa soube da sua dispensa. "O advogado falou assim mesmo para mim:'Valéria, hoje, nós vamos escolher uma pessoa e colocar no seu lugar'. Naquele momento ali, eu perdi o chão porque eu tinha ainda desejo de gravar mais dois anos a vinheta e aí sim pendurar as minhas sandálias e as purpurinas", começa a explicar lembrando de vários detalhes da conversa.

Valéria jura que sabia que seu reinado de Globeleza estava chegando ao fim, mas esperava um tipo de transição e não um corte brusco. "Saí da Globo, muito chateada, mesmo o Hans, (Donner) me dizendo que seria bom para mim porque eu poderia fazer outras coisas e não seria mais exclusiva da Globo. Mas, eu fiquei muito chateada da forma que foi, uma forma sem carinho diante do trabalho tão importante e de uma personagem tão bacana. Foi uma falta de respeito muito grande".

Ela também revela ter tido depressão por conta da demissão. "Eu fiquei muito triste em casa e chorava bastante. Depois semanas e meses, eu identifiquei que estava com uma depressão profunda. Comecei a cancelar eventos, comecei a cobrar do Hans o que ele poderia ter feito para evitar a minha saída, mas ele não teve mesmo o que fazer. Não saia da casa, não queria ninguém perto de mim e eu fui ficando cada vez mais doente. Foi difícil", finaliza.