Nelson Sargento é 'esquecido' das listas vips dos camarotes da Sapucaí

Cantor, compositor e integrante da velha guarda da Mangueira, Nelson Sargento até a tarde desta sexta-feira (21) não havia recebido um convite sequer para assistir aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de algum camarote da Sapucaí. A coluna soube que a família de Nelson anda tentando ver com amigos a possibilidade de ainda levá-lo ao evento em algum camarote pelo menos no dia da apresentação da verde e rosa, a terceira escola a desfilar no domingo (23). Vale lembrar que o cantor está com 95 anos de idade e pela importância na cultura brasileira, ele merece o conforto de um camarote.