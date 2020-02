Latino e a nova namorada mudam o visual para o Carnaval

Latino e sua namorada, a advogada Rafaella Ribeiro, mudaram o visual para o Carnaval. Rafa, que normalmente bate ponto na Avenida todos os anos para prestigiar os desfiles das escolas de samba, este ano vai fazer diferente e irá acompanhar o boy durante as apresentações de Carnaval dele. Segundo Rafa, a mudança em seu visual foi ideia do cantor.

"Essa ideia de mudança veio dele e quase me enlouqueceu com isso (risos). Aí chamei o meu hairstylist Diego Vidal , que também fez a mudança radical do visual do Latino, pra fazer essa mudança. Diego me deu um total apoio, fez todo o visagismo, um corte long bob e cor personalizada pra mim. Confesso que levei um susto, mas temos um look novo para a maratona de carnaval", disse ela que estava acostumada a ostentar fios longos.