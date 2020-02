Bateria da Império Serrano não tem fantasia a poucas horas do desfile

A escola de samba Império Serrano é a última a desfilar, hoje, na Sapucaí, pela Série A. Mas, faltando poucas horas para a apresentação da agremiação, a coluna soube que a bateria ainda não tem fantasia. Os ritmistas foram ao barracão buscar o figurino e a resposta é que as roupas serão entregues na concentração. Quem passou no final da tarde na área da Presidente Vargas, onde estão os carros alegóricos, levou um susto ao ver quase tudo na madeira com poucas alegorias. Tomara que seja por conta da chuva e aí a direção decidiu arrumar mais perto do horário do desfile. Caso contrário, a coisa vai ficar feia para a escola da Serrinha.