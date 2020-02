Sthefany Brito e Igor Raschkovsky reatam casamento

Quatro meses após esta colunista noticiar com exclusividade o fim do casamento de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky, o casal está de volta às boas. Os dois reataram o casamento e por enquanto ambos têm sido discretos quanto à reconciliação. Sthefany e Igor estão juntos há oito anos e oficializaram a união em agosto de 2018, em Montalcino, na região italiana da Toscana. Procurada, a assessoria da atriz não confirma a reconciliação.

No lançamento da novela 'Amor sem Igual', da Record TV, em novembro, Sthefany falou sobre a personagem Donatella e também deixou escapar a possibilidade de uma retomada do relacionamento com Igor. "Ele é a pessoa que eu mais admiro e isso não vai mudar. Hoje a situação é essa. Amanhã, não sei", disse.

