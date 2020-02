Ludmilla vai cantar na festa do 'BBB'

Os brothers já receberam as roupas da festa desta sexta-feira (21) no 'Big Brother'. Pelo figurino, eles já sacaram que a festa será com o tema funk. Logo as sisters começam a especular sobre um possível show. Manu Gavassi diz que ouviu a palavra 'som' vinda de um microfone e tem certeza de que alguém vai se apresentar. Enquanto se vestem, elas começam a falar sobre Ludmilla e Anitta. E a coluna, que detesta fazer fofoca, conta logo pra vocês que a atração de hoje é um super show de Ludmilla.

Na casa, as sisters parecem que estão pressentindo e começam a cantar 'Verdinha', o mais recente hit de Lud. Ainda bem que ninguém lê esta coluna...