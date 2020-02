Painel com nome de Cristiano Araújo em Camarote de Salvador intriga foliões

Os foliões do Camarote Villa Mix, em Salvador, ficaram intrigados ao verem o nome de Cristiano Araújo em um painel de atrações na entrada do espaço no circuito Dodô/Barra Ondina, nesta sexta-feira (21). Ninguém entendeu direito, já que o cantor morreu no dia 24 de junho de 2015 em um acidente de carro na BR-153, em Morrinhos, Goiás. A coluna procurou a assessoria do Villa Mix, que explicou ser, na verdade, uma homenagem não só ao artista sertanejo como a todos os outros cantores e bandas que já se apresentaram no espaço. "É um painel que está dentro do nosso camarote com todas as atrações, que já passaram por aqui".