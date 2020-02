Luciana Gimenez não para nunca. A apresentadora da RedeTV!, que vai passar o Carnaval no Rio, revelou à coluna que em 2020 pretende investir em sua carreira no cinema. Luciana já tem um projeto engatilhado. Enquanto isso, a apresentadora garante que quer se divertir na folia e fez até um ensaio exclusivo com fotos de Danilo Borges, make de Carol Almeida Prada, cabelos de Lully Hair e Styling, Ana Paula Lima.



Veja as fotos da galeria: