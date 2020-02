Luana Bandeira, coleguinha do ‘Caldeirão do Huck’, vai desfilar grávida na Sapucaí

Amanhã, a dançarina Luana Bandeira desfilará pelo terceiro ano consecutivo como musa da Viradouro. Mas, pra ela, o espetáculo que a escola de Niterói vai apresentar em busca do título deste ano terá um significado especial. Luana, de 31 anos, assistente de palco do Luciano Huck no 'Caldeirão' há nove, está com 13 semanas de gestação. Embora não tenha sido programada, a gravidez está sendo bastante comemorada.



"Queria muito ter um filho, mas sempre vinha adiando. Ano passado, comecei a pensar mais nisso, mas minha ideia era ser mãe daqui a um ou dois anos. Acabou acontecendo agora e num dos momentos em que me sinto bastante feliz na profissão e na vida pessoal. Tô pronta pra ser mãe no melhor estilo produção independente", afirma.



A musa traça um paralelo entre a gravidez e o enredo da escola que defende. "O desfile fala sobre a força da mulher e a luta de todas nós baseada na história das Ganhadeiras de Itapuã. Eu também sou uma ganhadeira, trabalho desde cedo pra me sustentar e tenho muito orgulho disso. Toda mulher batalhadora nesse país é uma ganhadeira", finaliza.