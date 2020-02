Ex-namoradas de Eduardo Costa se encontram no palco do Rodrigo Faro

Antônia Fontenelle passou a tarde desta sexta-feira (21) gravando o quadro 'Dança Gatinho' do programa 'Hora do Faro' e nos bastidores da Record, ela passou um bom tempo ao lado da assistente de palco Victoria Vilarim. Aliás, as duas tinham muito que conversar, já que foram duas ex-namoradas do cantor Eduardo Costa. "Ela é uma menina do bem, super carinhosa e de uma elegância. Foi muito bacana encontrá-la. A Victoria tinha acabado de terminar o namoro com o Eduardo, quando eu comecei o relacionamento e ela não ficou chateada com a situação", contou a atriz, que foi chamada pelo apresentador Rodrigo Faro para fazer um número imitando a cantora Shakira.