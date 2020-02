Ludmilla vai ser uma das atrações musicais do Camarote King

A toda poderosa Ludmilla é a grande atração do Camarote do King na próxima segunda-feira (24). Dona dos sucessos: 'Verdinha','Fala de Mim', 'Onda Diferente', 'Cheguei', 'Invocada', 'Favela', entre outros , ela vai se apresentar no espaço localizado no setor oito da Marques de Sapucaí e promete sacudir os foliões. Além da cantora, Belo, Vou pro Sereno, Juliana Diniz, Suel, Swing Simpatia, Arlindinho, João Gabriel, entre outras atrações do Camarote King, que terá como musa a ex-repórter do TV Fama, da Rede TV!, Adriana Bombom.