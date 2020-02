Gabi diz ao boneco que 'fica mal' quando Gui chega perto de Bianca

No 'BBB', Gabi segue desabafando com seu melhor amigo: o boneco cenográfico que fica na cozinha a quem ela chama de 'Pitchulo'. Na madrugada deste sábado (22), ela deixou a festa 'Favela e Asfalto' para bater um papo com ele depois de ver Guilherme e Bianca dançando na pista.



"Ele chega perto dela e fico meio mal. Não queria sentir isso, não. Fico com dúvidas se ele sentiu ou sente algo por ela", diz Gabi, para logo depois deixar claro que ama o modelo e Bianca.