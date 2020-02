Morre no Rio Claudia Telles

Por volta das 23h de sexta-feira (21), morreu no Rio a cantora Claudia Telles, aos 62 anos. "Gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanhou, torceu, orou, rezou, pela melhora dela. Cada um dos fãs que fizeram a carreira dela, a vida dela ser do jeito que foi. Ela tinha um carinho imenso por cada um de vocês", disse Bruno Telles, filho da cantora.

Claudia sofreu uma parada cardíaca no dia 16 de janeiro e foi internada no CTI do Hospital Ronaldo Gazolla. Ela sofria de insuficiência cardíaca e disfunção da válvula aórtica, que pode ter sido causada por uma endocardite. "Esses dois problemas acabam forçando demais o coração e afetando outros órgãos e fez seu rim parar", contou Bruno após a internação da mãe.

O quadro se agravou na última quinta-feira (20), quando Claudia teve uma nova parada cardíaca e precisou de doação de sangue por conta da hemodiálise que estava sendo submetida: "Ela sofreu outra parada cardíaca, bem curta, menos de um minuto. Tudo sob controle, foi entubada apenas por precaução, nenhum progresso do tratamento foi perdido e continua progredindo cada dia um pouquinho. Como ela tem feito hemodiálise todos os dias, precisou de uma transfusão de sangue para aumentar as hemoglobinas e a oxigenação do sangue, um procedimento normal e constante pra quem faz hemodiálise. Peço a quem quiser e puder doar sangue pra ajudar ela e outras famílias que vá, por favor", pediu Bruno.

Cantora, compositora e instrumentista brasileira, Claudia Telles tinha ascendência portuguesa e francesa, muito famosa como intérprete de canções românticas, entre elas as mais tocadas: 'Fim de Tarde' e 'Eu Preciso Te Esquecer'.