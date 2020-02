Gatito Fernández estreia na Sapucaí com a namorada

O paraguaio Gatito Fernández pisou pela primeira vez, nesta sexta-feira (21), no Sambódromo carioca. Na noite que abriu a temporada de desfiles do Carnaval 2020, o goleiro do Botafogo curtiu os desfiles das escolas da Série A do Rio no camarote Mar.



Tímido, ficou a maior parte do tempo num cantinho da área VIP com a namorada, Silvia Santander, mas sem tirar o olho da pista de desfiles: "É a minha primeira vez aqui, está sendo uma noite muito feliz. Estou aprendendo mais sobre o Carnaval carioca, mas tô indo com calma", brincou.