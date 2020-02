Gaby Amarantos fica nua e chama foliões para bloco

Gaby Amarantos acordou animada, hoje, em Recife. Uma das atrações do tradicional bloco Galo da Madrugada, a cantora colocou só uma toalha na cabeça e fez uma selfie na janela do hotel chamando os foliões para o desfile. Detalhe: completamente nua. "Já já no #galodamadrugada". E não demorou muito para que seus seguidores elogiassem a publicação com vários comentários. Aos 41 anos, Gaby volta e meia posta fotos do seu corpo e, como ela mesma diz, com as 'imperfeições de uma mulher empoderada'.

Em Recife, o sábado de Carnaval é chamado de Zé Pereira e mais de dois milhões de foliões são aguardados para do desfile do Galo da Madrugada, que percorre as ruas do centro do Recife pela 42ª vez.