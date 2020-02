Solange Almeida e Leandro Andriani estão juntos em Belém

Solange de Almeida está em Belém para fazer vários shows no Carnaval paraense e a cantora foi vista com o ex-marido, o empresário Leandro Adriani, pela cidade. No início de janeiro, os dois anunciaram a separação após quase três anos juntos. "Ninguém acaba um casamento com amor bem, né? Mas vai passar. Sempre passa", contou ela aos seus seguidores na época.

A coluna entrou em contato com a assessoria de Solange Almeida para saber se os dois estariam namorando novamente e a resposta foi que eles têm negócios juntos e são duas pessoas adultas. A outra pergunta foi sobre a possibilidade de uma reconciliação: "Existe sim, mas até agora não teve volta".