Sabe aquela apresentação da P!nk no Rock In Rio 2019, quando ela foi presa por cabos de aço na cintura e voou sobre o público na Cidade do Rock? Pois bem, Claudia Leitte achou a ideia boa e levou para o Carnaval de Salvador. O 'voo' baiano surpreendeu os foliões na saída do bloco em frente ao Farol da Barra no circuito Dodô/Barra Ondina. Eles aplaudiram a cantora, mas ela passou um pequeno sufoco durante a performance ao esquecer o microfone na hora de virar de cabeça para baixo. O instrumento quase caiu no meio do público, mas Claudinha foi mais rápida. Se atrapalhou um pouco com o cabelo, mas colocou o objeto no seu devido lugar e seguiu plena no número de abertura 'Like a Prayer', sucesso de Madonna. Danada!



Vídeo: Claudia Leitte se atrapalha e quase perde o microfone em voo no meio dos foliões em Salvador pic.twitter.com/PJnuuiwS9j — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) February 22, 2020

O que foi esse show da P!nk no Rock In Rio 2019, senhoras e senhores? Inesquecível!

Já te contamos sobre todos os detalhes da