'BBB20': Bêbada, Flay sai pelada do reservado e Prior ajuda sister a vestir o short

Parece que a bronca da direção do 'BBB20' por conta do excesso de bebidas não surtiu muito efeito. Após o show de Ludmilla na casa, ontem, os brothers tomaram todas e, outra vez, Flayslane exagerou. A cantora sertaneja até precisou de ajuda de Felipe Prior para colocar o short. Sim, Brasil! Ela saiu pelada do reservado e o arquiteto correu para ajudá-la a vestir uma roupa, já que estava com as partes íntimas de fora. Guilherme não aparece nas imagens, mas dá para ouvir o modelo gritando para ela não causar. "Veste isso! Está louca vai ficar pelada!". O mais doido é que Flay grita que precisa enxugar o 'piu piu' antes de sair do banheiro. Oi?

Antes, Flay foi acusada de ter feito xixi nas colegas Mari e Ivy durante a festa Favela e Asfalto, na madrugada de hoje. Ela ainda precisou ser arrastada da sala até o quarto por Daniel e Bianca.