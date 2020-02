Solange Gomes critica desfile da Porto da Pedra

Solange Gomes foi rainha da Porto da Pedra por dez anos. Na noite de sexta-feira (21), a escola de São Gonçalo desfilou no Sambódromo pela Série A. O desfile, no entanto, não agradou sua antiga componente: "Cadê o corpo do tigre da Porto da Pedra, presidente?? Resposta clara: Substituiu por um pedaço de pano, pra ficar mais barato. Levaram só a cabeça meu Deus! O retrato da decadência já foi mostrado pelo símbolo da escola, não há necessidade de comentar o restante do desfile. Carros tão pequenos que parecem estar prontos para Intendente Magalhaes", criticou Solange.