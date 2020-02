Hulk e Camila Ângelo curtem o Carnaval em Jurerê Internacional

Hulk e Camila Ângelo estão em Jurerê Internacional, ao norte de Florianópolis curtindo a folia catarinense. Os dois, que estão grudados desde que tornaram o relacionamento público, no final de dezembro, desfilam de mãos dadas para passear pela região. Eles até combinam o look como esse de oncinha da foto. Aliás, o atacante tem postado várias imagens do badalado lugar. Há uma semana, Hulk e Camila publicaram uma imagem mostrando as alianças, usadas na mão esquerda, confirmando o que a coluna tinha cantado a bola: o casamento no dia 29 de dezembro, mesma data em que o jogador oficializaria a união com Iran Ângelo, que é tia de Camila.