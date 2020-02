Pyong chora ao ver foto do filho Jake no 'BBB'

A tarde deste sábado (22) foi de muita emoção para Pyong no 'BBB'. Como ele venceu a disputa do anjo, ganhou o tão esperado almoço com mais dois brothers da casa. Além do almoço, o anjo sempre recebe notícias da família. E foi pela TV da sala onde rola o almoço que Pyong viu o rostinho do filho Jake pela primeira vez.

Ivy e Daniel o acompanhavam no almoço e se emocionaram. Pyong caiu no choro. Ivy disse que o menino é a cara de Pyong. Quando acabou a transmissão do vídeo, ele se declarou para a mulher e o filho. "Te amo, Sammy! Te amo, filho!", falou. O participante também agradeceu à produção do 'Big Brother'.