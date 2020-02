Rayanne Morais e Felipe Cunha terminam o namoro

O namoro de Rayanne Morais e Felipe Cunha subiu mesmo no telhado. Depois dos indícios de que tinha algo de errado na relação por conta das fotos apagadas e um já não mais seguia o outro nas redes sociais, a coluna descobriu que os dois não iriam passar o Carnaval juntos. Enquanto ele foi visitar a família no interior de Minas Gerais para conhecer as sobrinhas gêmeas de um mês de vida, a atriz ficou no Rio para assistir aos desfiles das escolas de samba na Sapucaí. E um amigo da coluna viu que Rayanne chegou em um dos camarotes, ontem, com João Villa, também ator, com quem ela contracenou em 'Topíssima', novela da Record. O detalhe é que Felipe também fazia parte do elenco da trama.

Rayanne e Felipe assumiram o relacionamento no início de junho do ano passado. No mês de outubro, eles curtiram alguns dias de férias em Nova York, nos Estados Unidos, e chegaram a publicar uma foto do até então casal no 'Valentine's Day', dia 14 de fevereiro, quando o mundo comemora o Dia dos Namorados. A imagem foi apagada. A coluna entrou em contato com Rayanne, mas ela não respondeu.

Veja as fotos da galeria: