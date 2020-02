Hariany Almeida e Lucas Viana trocam beijos em camarote de Salvador

Hariany Almeida e Lucas Viana foram flagrados aos beijos no camarote de Salvador, na noite de sexta (21). As fotos, feitas por quem estava no local, viralizaram nas redes sociais e animaram os fãs do ex-casal, que se formou dentro do reality show 'A Fazenda', da Record, vencido por Lucas.

Após a final do programa, Lucas e Hariany brigaram e chegaram a trocar farpas pelas críticas que a estudante de moda recebeu por conta de uma relação apontada como abusiva dentro do confinamento. Ela chegou a se afastar das redes sociais, mas voltou logo em seguida.

Hariany foi vista aos beijos com Gabriel Medina durante um show de Thiaguinho no final de janeiro, em São Paulo. Quem também estava no local era o Lucas Viana e, segundo fontes da coluna que estavam por lá, tentou se aproximar da ex, mas a galera que estava acompanhando a loura dificultou o cumprimento entre os dois. Em Salvador não teve jeito. Depois de levá-la para um canto a fim 'só' de conversar, Lucas e Hariany se beijaram.





Na tarde de hoje, Lucas fez várias publicações no Twitter explicando o que teria acontecido no camarote em Salvador: "Rolou uma longa conversa".

Bom dia! Estou aqui para esclarecer alguns pontos pois estou vendo mtas especulações sendo criadas. Ontem foi a 1a vez que eu e Hari nos vimos pessoalmente depois do reality. Não menti em nd do que falei pra vcs até agora. E me magoa ver que alguns pensam isso, não sou mentiroso. — Lucas Viana (@eulucasviana) February 22, 2020

O que rolou foi uma longa conversa onde expusemos nossas opiniões sobre várias coisas, inclusive coisas que me incomodaram. Cessamos o clima pesado que estava rolando, apenas isso. Não decidimos nada, por isso gostaria que não criassem histórias. Por favorzinho — Lucas Viana (@eulucasviana) February 22, 2020