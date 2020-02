Ana Maria Braga agradece a força dos amigos do 'É de Casa': 'Bate coração'

No final do programa 'É de Casa', hoje, os apresentadores Ana Furtado, Cissa Guimarães, Zeca Camargo e Patrícia Poeta fizeram uma homenagem para Ana Maria Braga. O quarteto vestia uma camisa estampada com o rosto da apresentadora e escrito 'Bloco Acorda Menina' e eles não esqueceram de incentivar a colega de emissora desejando boas vibrações e um pronto restabelecimento na luta contra um câncer no pulmão

"Em casa saindo da minha segunda quimio, e emocionada, recebo esta linda homenagem dos amigos do É de Casa. O dia ficou ensolarado e feliz por aqui. Bate coração", escreveu Ana no Instagram após receber a homenagem.

No dia 27 de janeiro, a apresentadora encerrou o programa 'Mais Você' para falar sobre seu estado de saúde. A apresentadora revelou que estava começando em tratamento contra um câncer no pulmão recém-descoberto. "Tenho muita fé, força que vem de Deus, e acredito que vou sair dessa", disse na época. Logo em seguida, ela entrou de férias para se cuidar.

