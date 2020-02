Priscila Senna bate recorde de público na abertura de Carnaval do Recife

O carnaval do Recife foi aberto oficialmente, ontem, e uma das atrações mais aguardadas foi a cantora Priscila Senna, que arrastou aproximadamente, segundo a organização do Carnaval da capital pernambucana, 500 mil foliões ao Marco Zero, no Centro Histórico da cidade. Considerada um dos nomes em ascensão da música nordestina, Priscila se emocionou com a apresentação. "Obrigada, meu Recife ! Vocês não imaginam como estou feliz por estar aqui abrindo a nossa folia neste ano. A periferia do Recife está sendo representada nesta noite. Esse é o meu Recife. Esse é o meu Pernambuco. Amo vocês demais", gritou a cantora em cima do palco. Na manhã de hoje, ela fez um show no camarote Galo Paradise, um dos espaços vips do percurso do tradicional bloco Galo da Madrugada, e foi mais um sucesso.



Veja as fotos da galeria: