Glamour Garcia, a Britney de 'A Dona do Pedaço', causou no 'Baile do Copa', que aconteceu sábado (22) no Rio. A atriz ousou no look, deixando um dos seios completamente à mostra.



O vestido usado por Glamour trazia bordado tradicionais cenários do Rio, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.