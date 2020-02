Vídeo: Claudia Leitte para show em camarote de Salvador para socorrer fã que passou mal

Em Salvador, Claudia Leitte se apresentava em um camarote na noite deste sábado (23), quando precisou interromper o show para ajudar a socorrer uma fã que passava mal na beira do palco. Por conta do calor devido à quantidade de gente junta que estava no local, a foliã se sentiu mal e os seguranças do espaço a retiraram do meio da plateia às pressas e a socorreram em cima do palco mesmo. Claudia Leitte não pensou duas vezes antes de parar o show para ver como a moça estava e ainda buscou água pra ela. Assista:

Claudia Leitte para show em camarote de salvador para socorrer fã que passou mal pic.twitter.com/8ZeJkLSTg0 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) February 23, 2020