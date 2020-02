Gabigol e Bruna Griphao deixam a Sapucaí juntos

Gabigol e Bruna Griphao estiveram no mesmo camarote da Sapucaí na noite de sábado (22). E os dois foram embora juntos. Assim como fizeram no Rock In Rio, o craque do Flamengo e a atriz saíram sem dar as mãos, escoltados por seguranças. Eles deixaram o local por uma saída privativa, longe do público, mas foram flagrados por esta coluna que ninguém lê...