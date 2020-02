Jojo Todynho troca as datas da folia e brinca: 'A cachaça faz isso'

Jojo Todynho desfila já na madrugada desta terça-feira (25) de Carnaval pela Beija-Flor de Nilópolis, mas ela resolveu desejar uma boa folia para os seus seguidores, hoje, bem cedo. Vestindo um maiô de oncinha e meia arrastão rasgada com estilo, a cantora entrou no clima da folia. Só que ela errou a data e depois consertou a falha com bom humor. "Gente, eu ainda estou achando que é sábado, a cachaça faz isso", zombou Jojô, que em um post anterior tinha até feito alguns pedidos para os fãs e esqueceu que era domingo: "Bom sábado de Carnaval para vocês, curtam bastante, bebam com moderação, usem camisinha e, por favor, evitem confusão".