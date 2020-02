Viúva de Marielle e namorada são destaques de bloco LGBTQ+ no Rio

Vários blocos cariocas desfilaram na manhã de hoje pela cidade e um dos que mais arrastaram foliões foi o TocoXona, um bloco dedicado aos gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais e lésbicas, que desfilou no Aterro do Flamengo. E uma das pessoas que mais chamaram a atenção na concentração foi Mônica Tereza Benício, viúva de Marielle Franco. Simpática, a arquiteta tirou selfie, cumprimentou alguns participantes e não se importou com o cliques também da namorada, a cantora Marina Íris. Mônica usava uma camiseta preta com a pergunta: 'Quem mandou matar a Marielle ?'.