MC Rebecca está fazendo jus ao nome do seu EP, 'Enquanto Tiver Funk É Carnaval'. A cantora está levando a sua música para as principais cidades da folia - Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Neste mês, ela já cantou nos blocos da Anitta, Claudia Leitte, Sabrina Sato e Preta Gil. Além de desfilar no Salgueiro, a cantora vai estar em três camarotes. Amanhã, tem participação dela no Trio do Psirico, em Salvador.

Veja a galeria de fotos: