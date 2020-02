Iza não fez nenhuma prova de fantasia da Imperatriz Leopoldinense

Faltando poucas horas para o desfile da Imperatriz Leopoldinense no sábado, Henrique Filho estava com uma dor de cabeça e tanto chamada Iza. Sabia que a cantora não apareceu para fazer uma prova da fantasia e não deu nenhum sinal de vida para saber sobre o look? Nunca na história do atelier apareceu uma rainha de bateria ou musa tão desinteressada. Mas no fim das contas deu tudo certo!

Iza reinou à frente dos seus ritmistas com um modelo de maiô cavadíssimo. A fantasia, feita só de pedras e uma tira de tecido, mas parecia um pouco folgada na parte de cima. Por várias vezes, discretamente , Iza ajeitava a roupa para sambar e acabou ficando com o seio de fora ao longo da avenida.

